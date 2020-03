തിരുവനന്തപുരം: കർണാടകം കേരളത്തിലേക്കുള്ള അതിർത്തി പാതകൾ അടച്ച വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. കർണാടകം അതിർത്തി അടച്ചതുമൂലം കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കം നിലച്ചതായി കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസിനെ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും കർണാടക കടത്തിവിടാത്തത് കാരണം രോഗി മരിച്ച കാര്യവും കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന ഗുരുതര പ്രതിസന്ധി രാജ്യം നേരിടുമ്പോൾ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിഭാഗീയത വളർത്തുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപലപനീയമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ കൊറോണ വൈറസ് രോഗികളുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാണ് കർണാടകയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടി. എന്നാൽ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവരെല്ലാം സംസ്ഥാനത്ത് ക്വാറെന്റൈനിലാണ്. കർണാടകയുടെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെട്ട് അതിർത്തി പാതകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് ചരക്കുനീക്കം സുഗമമാക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. അതേസമയംഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നേരത്തെ കത്തയച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമായിരുന്നില്ല.

content highlightskerala chief minister send the letter to prime minister again