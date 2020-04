ശ്രീനഗർ: ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിലെത്തിപ്പെടാൻ മരണം അഭിനയിച്ച ആൾ അറസ്റ്റിൽ. ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയിലുള്ള ഹക്കിം ദിൻ എന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

പരിക്കുകളെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഹക്കിം. എന്നാൽ പരിക്ക് ഭേദമായതിനെ തുടർന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയ സമയത്താണ് രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക് ഡൗൺ വരുന്നത്. ഇതോടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്താനാകാതെ ഇയാൾ കുടുങ്ങി.

പിന്നാലെ മൂന്നുപേരുടെ സഹായത്തോടെ താൻ മരിച്ചതായി ഹക്കിം ദിൻ വ്യാജ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ആംബുലൻസിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ വഴിയിൽ വെച്ച് പോലീസ് ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞ് പരിശോധിച്ചു. മരിച്ചുവെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ളയാൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ ഞെട്ടി.

ഹക്കീമിനെയും മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കാനും മറ്റും സഹായിച്ച മൂന്ന് കൂട്ടാളികളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

