ബെംഗളൂരു: ജോലി നഷ്ടമാകുമെന്ന ഭയത്തെ തുടർന്ന് മെയിൽ എസ്കോർട്ട് ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ച ഐ.ടി. ജീവനക്കാരനെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടി. ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ഐ.ടി. കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി 83,500 രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് ഇയാളുടെ പരാതി.

കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഇയാളുടെ കമ്പനിയിലെ ഒട്ടേറെപേരെ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ തന്റെ ജോലിയും ഉടൻ നഷ്ടമാകുമെന്ന് യുവാവ് ഭയപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ പുതിയ ജോലി തേടാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. ഇന്റർനെറ്റിലെ തിരച്ചിലിനിടെ മെയിൽ എസ്കോർട്ട് ജോലിക്ക് ആളെ എടുക്കുന്നതായി പരസ്യം കാണുകയും വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ അപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനുപിന്നാലെ മെയിൽ എസ്കോർട്ട് കമ്പനിയിൽനിന്നാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഫോൺ വന്നു. ജോലിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തെന്നും രജിസ്ട്രേഷന് ആയിരം രൂപയും മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസായി 12500 രൂപയും അടക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതനുസരിച്ച് പണം അയച്ചുനൽകിയെങ്കിലും കബളിപ്പിക്കൽ തുടർന്നതായും ആകെ 83,500 രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നുമാണ് യുവാവിന്റെ പരാതി.

സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights:it employee registered for male escort job in bengaluru lost money by fraudsters