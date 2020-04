ന്യൂഡൽഹി: വെളുത്ത കോട്ടിട്ട ഇവർ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പോലെയാണ്‌- രാജ്യം കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ മുന്നിൽ നിന്ന് പൊരുതുന്ന ആരോഗ്യപ്രപവർത്തകരെ പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹം ഇവരെ അങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത്?

രോഗികളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ധരിച്ചിരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാക്കാതെ അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള കുറ്റകരമായ അവഗണന, പോലീസുൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ചീത്തവിളികൾ, താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇറക്കിവിടുന്ന വീട്ടുടമകൾ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകെ ആക്രമിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, രോഗി മരിച്ചാൽ ഡോക്ടർമാരെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരേയും ആക്രമിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ- ഇവയൊക്കൊണ് സമീപകാല യാഥാർഥ്യങ്ങൾ.

ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട സംവിധാനത്തോടുള്ള പ്രതിഷേധസൂചകമായി ജോലി രാജിവെക്കുന്നവരുമുണ്ട്. സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കാണ് കോവിഡ് പകർന്നത്. ഡൽഹി, മുംബൈ, തമിഴ്നാട്, ജമ്മു കശ്മീർ, കർണാടക, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, ബിഹാർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ആയിരക്കണക്കിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ജീവൻ പണയം വെച്ച് കൊറോണ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നത്. ഇത് പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇവർക്കായി 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെയാണ് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരുമുൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് എയിംസിലെ ജൂനിയർ ഡോക്ടറായ പെൺകുട്ടിയെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടാൻ ശ്രമം നടന്നത്. വീടൊഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി.

അതിനിടെയാണ് തെലങ്കാനയിൽ ജോലിക്ക് പോയ വനിതാ ഡോക്ടർക്ക് പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടിവന്നതും ചീത്തവിളി കേൾക്കേണ്ടിവന്നത്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോയ മറ്റൊരു ഡോകടറിനും സമാനമായ അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ മരിച്ചുപോയ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഡോക്ടറിനെ തല്ലിയ സംഭവവും ഉണ്ടായി.

ഇത്തരം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും രാജ്യം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്നകയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ.

