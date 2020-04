ന്യൂഡൽഹി: ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ മരുന്ന് കയറ്റി അയക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിന് ഇന്ത്യയോട് നന്ദി അറിയിച്ച അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ്‌ ട്രംപിന് മറുപടി നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കോവിഡിനെതിരേ മനുഷ്യരാശിയുടെ പോരാട്ടത്തെ സഹായിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ഇന്ത്യ ചെയ്‌യുമെന്ന് മോദി ട്വിറ്ററിലൂടെ മറുപടി നൽകി.

'ട്രംപ് പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത്. എക്കാലത്തേയും ദൃഢതയേറിയ ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. കോവിഡിനെതിരേ മനുഷ്യരാശിയുടെ പോരാട്ടത്തെ സഹായിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാം ചെയ്യും.' മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വിജയിക്കുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മരുന്ന് കയറ്റുമതി പുനഃസ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യക്കും ഇന്ത്യൻ ജനതയ്‍ക്കും നന്ദിയുണ്ടെന്നും ഈ സഹായം അമേരിക്ക ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് മോദി മറുപടി ട്വീറ്റ് നൽകിയത്. മോദിയുടെശക്തമായ നേതൃപാടവം ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല മാനവികതയേയും സഹായിക്കുന്നുവെന്നും ഇത്തരം അസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

Fully agree with you President @realDonaldTrump. Times like these bring friends closer. The India-US partnership is stronger than ever.



India shall do everything possible to help humanity's fight against COVID-19.



We shall win this together. https://t.co/0U2xsZNexE