കൊൽക്കത്ത: മോദിസർക്കാർ നൽകുന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ വിമർശനം. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കടകൾ തുറന്നപ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നിർദേശങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിൽ വ്യക്തതകൊണ്ടുവരാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം തയ്യാറാവണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലോക്ക് ഡൗൺ കർശനമായ പാലിക്കണമെന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും പറയുമ്പോൾ കടകളെല്ലാം തുറന്നോളൂ എന്നാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിർദേശം, ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കേന്ദ്രം പറയുന്നതും നൽകുന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യക്തതക്കുറവുണ്ട്. കടകൾ തുറന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലോക്ക് ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നും മമത ചോദിച്ചു.

പെട്ടന്നാണ് കേന്ദ്രം ഒരോ സർക്കുലറുകൾ ഇറക്കുന്നത്, എനിക്കതിൽ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ സർക്കുലറുകൾ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നത് പരിഗണിക്കണം എന്നും മമത പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ലോക്ക് ഡൗൺ നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് അനുകൂല അഭിപ്രായമാണെന്ന് മമതാ സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

