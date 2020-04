ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡിനെതിരായ ചികിത്സയ്ക്ക് ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും ഉപയോഗിച്ച ആന്റിവൈറൽ മരുന്നായ ഫാവിപിറാവിർ ആഭ്യന്തരമായി ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ. ഇതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നതായി കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് (സി.എസ്.ഐ.ആർ) വ്യക്തമാക്കി. മരുന്ന് നിർമിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു സ്വകാര്യ മരുന്ന കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയതായി സി.എസ്.ഐ.ആർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ശേഖർ.സി. മാൻഡേയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

മരുന്ന് ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാലുടൻ ചികിത്സക്കായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ന്യസ്18ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മരുന്നിന്റെ കാര്യം ശേഖർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ചൈന, റഷ്യ,ജപ്പാൻ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫാവിപിറാവിർ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മരുന്ന് നൽകിയവരിൽ മികച്ച ഫലമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ഡോ. ശേഖർ മാൻഡെ പറയുന്നു. മരുന്ന് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുക. ഇതിനവേണ്ടി ഒന്നുംതന്നെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഏത് കമ്പനിക്കാണ് ഫാവിപിറാവിർ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറലിന്റെ അനുമതി മരുന്നിന് ലഭിക്കാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമായി ഡോ ശേഖർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇതുൾപ്പെടെ മറ്റ് 20 മരുന്നുകൾ കൂടി കോവിഡ് ചികിത്സക്കായി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് തങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി

