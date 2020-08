ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസിൽ നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്ത് വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ തനിക്ക് ആരോടും പരിഭവമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സോണിയാ ഗാന്ധി. കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി തുടരാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.

കോൺഗ്രസ് ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ്. തനിക്ക് ആരോടും പരിഭവമില്ല. എന്നാൽ പാർട്ടിയിലെ എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പാർട്ടി വേദികളിൽ മാത്രം ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കണമെന്നും വിവാദ സാഹചര്യത്തിൽ ഏഴ് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം സോണിയാ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

പാർട്ടിയിൽ നേതൃമാറ്റം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തെഴുതിയ 23 നേതാക്കൾക്കെതിരേയും കത്ത് പുറത്തുവിട്ടവർക്കെതിരേയും നടപടി വേണമെന്ന് ചില പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സോണിയാ ഗാന്ധി ഈ ആവശ്യം വിസമ്മതിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കത്ത് നിർഭാഗ്യകരവും ക്രൂരവുമാണെന്ന് യോഗത്തിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ എ.കെ ആന്റണി പറഞ്ഞു.

നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചവർ ബിജെപിയുമായി രഹസ്യധാരണയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് രാഹുൽ പരാമർശിച്ചതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായത്. ഇതിനെതിരെ കപിൽ സിബൽ ട്വിറ്ററിലൂടെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടിക്കായി താൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ സിബൽ രാഹുലിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തി. തൊട്ടുപിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കപിൽ സിബലിനെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയും താൻ അത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്വീറ്റ് പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് കപിൽ സിബലും വ്യക്തമാക്കി.

ഇതേ വിഷയത്തിൽ കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് പ്രവർത്തക സമിയിൽ നിന്ന് രാജി സന്നദ്ധതയും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചില മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയ വാർത്ത തെറ്റാണെന്നും രാഹുൽ അത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതായും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

