കൊച്ചി: പിടികൂടിയ പ്രതിയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അങ്കമാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ആറു പോലീസുകാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ. തുറവൂർ സ്വദേശിയായ പ്രതിയ്ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശിയെ മറ്റു രണ്ടു പേർക്കൊപ്പം പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഒരു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിലെ പ്രതികളാണിവർ. സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതികളിലൊരാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രതിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന പോലീസുകരോട് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റേഷൻ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

