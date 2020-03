റോം: ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണം 31,000 പിന്നിട്ടു. എഫ്എഫ്പി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുപ്രകാരം 31,412 പേരാണ് ഞായറാഴ്ച വരെ മരിച്ചത്. വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം ചൈനയാണെങ്കിലും മരണസംഖ്യ മൂന്നിലെന്നും യൂറോപ്പിലാണ്.

363,766 പേർക്ക് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച യൂറോപ്പിൽ മാത്രം 22,259 പേർ മരിച്ചു. ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഷ്യയിൽ 3,761 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 183 രാജ്യങ്ങളിലായി 667,090 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം 1,34,700 പേർ രോഗമുക്തരായി.

യൂറോപ്പിൽ കോവിഡ് പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ഇറ്റലിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം. 10,023 പേർ ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചു. 92,472 പേർക്ക് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 12,344 പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രിവിട്ടു. മറ്റുള്ളവർ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.

കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുള്ളത് അമേരിക്കയിലാണ്. 123,781 പേർക്ക് യുഎസിൽ രോഗമുണ്ട്. മരണം 2200 പിന്നിട്ടു. ചൈനയിൽ 81,439 ആളുകൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരണസംഖ്യ 3300ലെത്തി. സ്പെയിനിൽ 6528 പേർ മരിച്ചു. ഇറാനിലും ഫ്രാൻസിലും യഥാക്രമം 2640, 2314 ആളുകളും മരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ 25 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

content highlightscorona global death toll crosses 31000 over two third fatalities from europe