ന്യൂഡൽഹി: കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിന് കൺട്രോൾ റൂം സ്ഥാപിക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾക്കും എഐസിസി നിർദേശം നൽകി. ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ, സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാർ തുടങ്ങിയവരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചത്.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംസ്ഥാനതലം മുതൽ യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളെയും മറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തി പരമാവധി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് രൂപം നൽകാനും നിർദേശമുണ്ട്. ലോക് ഡൗൺ, കോവിഡ് 19 സംബന്ധമായി പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയവും ഏകോപനവും ഇതുവഴിയാണ് നടക്കുക.

അതേസമയം പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട സാമൂഹിക അകലവും ലോക് ഡൗൺ നിബന്ധനകളും കൃത്യമായി അനുസരിക്കണമെന്നും എഐസിസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

content highlightsCongress asks state units to set up control rooms to help combat coronavirus