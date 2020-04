കോട്ട: രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർഥികളെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി. ഹരിയാണയും അസ്സമും തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മത്സരപരീക്ഷാ പരീശീലനത്ത് പോയിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഇത്തരത്തിൽ 1,400 വിദ്യാർഥികളാണ് നിരവധി ബസുകളിലായി ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചത്. വൈകുന്നേരത്തോടെ 2,000 വിദ്യാർഥികളെ രാജസ്ഥാനിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി.

അതേസമയം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളെ കോട്ടയിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതിൽ ബിഹാർ സർക്കാരിനെതിരെ അവിടെനിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ വിവിധ മാർഗത്തിലൂടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഹരിയാണയിലേക്ക് 1,000 വിദ്യാർഥികളും, അസ്സമിലേക്ക് 400 വിദ്യാർഥികളുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം യാത്ര തിരിച്ചത്. വിദ്യാർഥികളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ അസ്സം, ഹരിയാന സർക്കാരുകൾ ബസുകൾ അയച്ചിരുന്നു. വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർഥികളെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിനായി കോട്ടയിലെത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് ബസുകളാണ്.

ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള 12,000 വിദ്യാർഥികളാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശീലനത്തിനായി ഉള്ളത്. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് തിരികെ എത്താൻ മാർഗം അടഞ്ഞതോടെ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ബസുകൾ അയക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ഇവർ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതി.

ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതാതിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളെ കോട്ടയിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights:Bihar Students Protest As Haryana, and Assam Evacuate 1400 From Rajasthan