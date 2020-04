ന്യൂഡൽഹി: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി അസിം പ്രേംജി ഫൗണ്ടേഷൻ, വിപ്രോ ലിമിറ്റഡ്, വിപ്രോ എന്റെർപ്രൈസസ് എന്നിവ സംയുക്തമായി 1125 കോടി നൽകും.

വിപ്രോ ലിമിറ്റഡ് 100കോടിയും വിപ്രോ എന്റെർപ്രൈസസ് 25 കോടിയും ബാക്കിയുള്ള 1000 കോടി അസിം പ്രേംജി ഫൗണ്ടേഷനുമാണ് നൽകുക.

രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും ആരോഗ്യമേഖലയുമെയെല്ലാം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയിൽ തകർന്ന സാഹചര്യമാണ്. രാജ്യത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനായി അസിം പ്രേംജി ഫൗണ്ടേഷൻ, വിപ്രോ ലിമിറ്റഡ്, വിപ്രോ എന്റെർപ്രൈസസ് എന്നിവ സംയുക്തമായി ചേർന്ന് 1125 കോടി നൽകുമെന്ന് സംയുക്ത പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ഈ തുക കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യമേഖലക്കും ജനങ്ങളെ ബാധിച്ച മറ്റ് മേഖലകൾക്കും കൈത്താങ്ങാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ തുക വിപ്രോയുടെ വാർഷിക സി എസ് ആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമേയാണ് സംഭാവന ചെയ്‌യുന്നതെന്നും വാർത്താ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Content Highlights:Azim Premji foundation and Wipro will donate 1,125 crore to tackle Corona