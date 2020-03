വിശാഖപട്ടണം: കൊറോണ ഭീതിയെത്തുടർന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ഷെയ്‍ക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ. ബന്ധുവിന് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് എംഎൽഎ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

മുസ്തഫയ്‍ക്ക് പുറമേ രോഗിയുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയ പതിനാല് പേരും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾ അടുത്തിടെ ഡൽഹി സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയതാണ്. ഇദ്ദേഹം നിസാമുദ്ദീനിലെ മതപരമായ ഒരുചടങ്ങിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

ഇയാളുമായി ഇടപഴകിയ മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി ആന്ധ്രയിൽ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംഎൽഎ അടക്കം നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ആറ് പേർക്ക് ചെറിയ രോഗ ലക്ഷണമുള്ളതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വിജയവാഡ ജനറൽ ആശുപത്രി ലാബിൽ പരിശോധനയ്‍ക്കയച്ച ഇവരുടെ ഫലം ഉടൻ ലഭിക്കും.

