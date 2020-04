രാജ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് സംഭാവനയുമായെത്തിയ സിനിമാതാരങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെയാൾ നടൻ അക്ഷയ് കുമാറായിരുന്നു. 25 കോടി രൂപയാണ് നടൻ സംഭാവനയായി നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടുമൊരു മൂന്നു കോടി രൂപ കൂടി നൽകി മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് നടൻ.

ബൃഹൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ് അക്ഷയ്കമാർ മൂന്നു കോടി രൂപ നൽകിയത്. കോർപറേഷന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കുവേണ്ടിയാണ് നടൻ സംഭാവന നൽകിയത്. കൊറോണ വൈറസ് അതിവേഗം പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുംബൈയിൽ മാസ്കുകളും കൊറോണ ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകളും എത്തിച്ചു നൽകാനുള്ള സഹായധനമാണ് നടൻ കൈമാറിയത്. വൈറസിനെ തുരത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നഗരത്തിലെ പോലീസുകാരോടും ഡോക്ടർമാരോടും നഴ്സുമാരോടും സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരോടും സന്നദ്ധ സംഘടനകളോടുമെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Content Highlights :akshay kumar donates another 3 crores to BMC for corona virus prventive measures, medical kits