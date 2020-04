ദേവരിയ (ഉത്തർപ്രദേശ്): കൊറോണ വ്യാപനവും അതിനെ തടയാനുള്ള രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക് ഡൗണും ആരും ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. മിക്കവർക്കും ഇതൊരു വേദന നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ്. എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദേവരിയ ജില്ലയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന കുട്ടിക്ക് അവർ ഇട്ട പേര് ലോക്ക് ഡൗൺ എന്നാണ്. കൊറോണ രാജ്യവ്യാപകമായി പടരുന്നത് തടയാനായിട്ടാണ് ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിലും പലർക്കും അതൊരു ദുരിതമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് പിറന്ന കുട്ടിക്ക് ആ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദേവരിയ ജില്ലയിലെ ഖുഖുംദൂ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പിറന്ന ആൺകുട്ടിക്കാണ് ലോക്ക് ഡൗൺ എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെയാണ് ഇവൻ പിറന്നത്. കൊറോണയെന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്ക് ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കിയതിനെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ ദേശതാത്‌പര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവന് ആ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്- കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.

കുടുംബത്തിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തിനാണ് നൽകുന്നത്. അതിനാൽ ലോക്ക് ഡൗൺ കഴിയാതെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ എത്തരുതെന്ന് ബന്ധുക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷമെ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുകയുള്ളൂവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.

കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ജനതാ കർഫ്യു ആചരിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പുരിൽ പിറന്ന പെൺകുഞ്ഞിന് ബന്ധുക്കൾ കൊറോണയെന്ന പേരിട്ടിരുന്നു. ലോകത്ത് നിരവധി ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാനും നല്ല ശീലങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതുമുൾപ്പെടെ ഗുണപരമായ മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുവെന്നതിനാലാണ് കൊറോണയെന്ന് കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടതെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്.

