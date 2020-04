ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് ചികിത്സക്കായി പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി പരീക്ഷിക്കാൻ 99 സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറായി മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐസിഎംആർ. പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്താൻ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഇന്ത്യ നേരത്തെ അനുമതി നൽയിരുന്നു.

പ്ലാസ്മാ തെറാപ്പി പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥാപനവും അതാതിടത്തെ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി മുഖേനെ പ്രാദേശികമായി് എത്തിക്സ് ക്ലിയറൻസ് നേടേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഐസിഎംആർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ നൽകിയവരിൽ നിന്ന് യോഗ്യരെന്ന് കണ്ടെത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് പഠനത്തിന് ഐസിഎംആർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും.

രോഗം ഭേദമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്നാണ് പ്ലാസ്മ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശേഖരിക്കുക. ഇവരിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ രോഗികളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുവാദം തേടിയിരിക്കണം.

അതേസമയം രോഗം ഭേദമായവരുടെ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണെന്നും ഇതൊരു ചികിത്സാമാർഗമായി തങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ഐസിഎംആർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് ഭേദമായവരുടെ രക്തത്തിൽ വൈറസിനെതിരായ ആന്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാകാം. ഇവരുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്മയിൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കോവിഡ് ഗുരുതരമായവരിൽ അതിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് നിലവിലെ വിലയിരുത്തൽ.

വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ ഈ രീതി പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് തീർത്തും ഫലപ്രദമാണെന്ന വിവരങ്ങളില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയുടെ കാര്യക്ഷമതയും സുരക്ഷിതത്വവും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ഐസിഎംആറിന്റെ ശ്രമം.

