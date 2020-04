ജയ്പൂർ: കൊറോണ പോസിറ്റീവായ മൂന്ന് പേർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ രാജസ്ഥാനിൽ മരിച്ചു. എന്നാൽ മൂന്ന് പേരുടെയും മരണകാരണം വൈറസ് ബാധയല്ലെന്നും മറ്റ് രോഗങ്ങളാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുമാണ് രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

മാർച്ച് 20 മുതൽ ഏപ്രിൽ രണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് മൂന്ന് മരണങ്ങളും നടന്നത്. വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പൗരനും രണ്ട് സ്വദേശികളുമാണ് മരണപ്പെട്ടത്. 69 മുതൽ 85 വയസിനുള്ളിലായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രായം.

മൂന്ന് പേരുടെയും മരണകാരണം മറ്റ് രോഗങ്ങളാണെന്ന് രാജസ്ഥാൻ അഡീഷ്ണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രോഹിത് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയതായി ഇന്ത്യ ടുഡേ ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌യുന്നു. വൈറസ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും അറിയിച്ചു.

മാർച്ച് 20നാണ് ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്റെ മരണം. വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇയാളെ സവായ് മാൻ സിങ് ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സിച്ചത്. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഇയാളുടെ മരണം. സ്ഥിരമായി പുകവലിക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് രോഗമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം.

മാർച്ച് 26നാണ് കൊറോണ പോസിറ്റീവായ ബിൽവാര സ്വദേശിയുടെ മരണം. മസ്തിഷ്കാഘാതം, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇയാൾ കോമ അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് മരണപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ രോഗി മസ്തിഷ്ക രക്തസ്രാവത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നുവെന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം.

