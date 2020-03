നോയിഡ: കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും തൊഴിലുടമകൾ 28 ദിവസം ശമ്പളത്തോടെയുള്ള അവധി നൽകണമെന്ന് ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗർ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉത്തരവിട്ടു. നോയിഡയിലേയും ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലേയും എല്ലാ തൊഴിലുടമകൾക്കും ഇക്കാര്യം ബാധകമാണെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

28 ദിവസം ശമ്പളത്തോടെ അവധി ലഭിക്കാൻ രോഗമുക്തരായ ശേഷം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തൊഴിലുടമകൾക്ക് ഹാജരാക്കണമെന്നും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ബിഎൻ സിങ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൗണിൽ കടകൾ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫാക്ടറികൾ എന്നിവ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവധിയോട് കൂടി വേതനം നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ലോക്ക് ഡൗണിൽ ജോലി ഇല്ലാതായതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവ്.

എല്ലാ തൊഴിലുടമകളും മാർച്ച് 30, 31 അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ 3, 4 തിയതികളിൽ ശമ്പളം നൽകാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കണം. ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരേ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ 0120-2544700 എന്ന കൾട്രോൾ റൂം നമ്പറിൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കാമെന്നും മജിസ്ട്രേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിൽ ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗറിൽ 26 പേർക്കാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ നാല് പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു.

