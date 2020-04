ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായ 200 തബ് ലീഗ്‌ ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നു. കോവിഡ് ഭേദമായവർ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായി തബ് ലീഗ്‌ അംഗങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നത്. ഇവരെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പ്ലാസ്മ ശേഖരിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി നൽകുക. കോവിഡ് ഭേദമായവരുടെ രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ ആന്റിബോഡിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും. ഇത് ചികിത്സക്കുപയോഗിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയുടെ ഉദ്ദേശം.

ഡൽഹി നിസാമുദീൻ മർക്കസിൽ ഒത്തുചേർന്ന 2,300 തബ് ലീഗ് ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങളിൽ 1,080 പേരിൽ കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ 869 പേർ രോഗം ഭേദമായി. ഇവരിൽ 200 പേരാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് ഭേദമായ ആളുടെ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ചികിത്സ ഫലപ്രദമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കോവിഡ് ഭേദമായവർ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് കെജ്രിവാൾ അഭ്യർഥിച്ചത്.

ദൈവം ആരിലും വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളാണ് ആളുകളെ വേർതിരിക്കുന്നത്. ഏത് വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മുസ്ലീമിനെയും തിരിച്ചും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെന്തിനാണ് നമ്മൾ മതിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ആർക്കും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാനാകില്ല. ഭിന്നിച്ചുനിന്നാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും- കെജ്രിവാൾ പറയുന്നു.

