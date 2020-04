ബുലന്ദ്ഷഹർ: കള്ളനെന്ന് വിളിച്ച സന്ന്യാസിമാരെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കയറി വെട്ടിക്കൊന്നയാള്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹറിലാണ് സംഭവം. കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍ ഇവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു താത്കാലികമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ജഗന്‍ദാസ്(55), സേവാദാസ്(35) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ രാജു എന്നയാള്‍ പിടിയിലായിട്ടുണ്ടെന്നും സന്യാസിമാരുടെ കൊലപാതകത്തിന് വര്‍ഗീയ നിറം നല്‍കരുതെന്നും പോലീസ് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു,

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കൃത്യം നടത്തിയ ആള്‍ കള്ളനാണെന്ന് സന്യാസിമാര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.സന്യാസിമാരുടെ ചില സാധനങ്ങള്‍ ഇയാള്‍ കൈവശപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു കൊലയെന്നാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഇയാള്‍ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് സന്യാസിമാര്‍ താമസിച്ചിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ഇവരെ വാളുപയോഗിച്ച് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.

പിടിയിലാകുമ്പോഴും ഇയാള്‍ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ലഹരിവിട്ട ശേഷം ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.സംഭവത്തില്‍ കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് പോലീസിന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാല്‍ഗഡില്‍ രണ്ട് സന്യാസിമാരും ഒരു ഡ്രൈവറും ആള്‍കൂട്ട ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ രണ്ടു സന്യാസിമാര്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.

