ലണ്ടൻ: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കുകളിൽനിന്ന് 9000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തട്ടിച്ച് രാജ്യംവിട്ട വിവാദ മദ്യവ്യവസായി വിജയ് മല്യക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. വിചാരണയ്ക്കായി തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാനുള്ള കീഴ്‌ക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരേ മല്യ നൽകിയ അപ്പീൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

ഇതോടെ മല്യയെ വിചാരണയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സി.ബി.ഐ.യുടെയും എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും (ഇ.ഡി) നീക്കങ്ങൾ ഒരു കടമ്പകൂടി പിന്നിട്ടു. ഇനി യു.കെ. സുപ്രീംകോടതി മാത്രമാണ് മല്യക്ക് ശരണം. അതിന് 14 ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മല്യ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ അതിന്റെ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ യു.കെ. ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം കാത്തിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും യു.കെ.യും തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റ ഉടമ്പടി പ്രകാരം 28 ദിവസത്തിനകം മല്യയെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറും. ബ്രിട്ടീഷ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രീതി പട്ടേലാണ് ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമതീരുമാനമെടുക്കുക.

