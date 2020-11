വാഷിങ്ടൺ: ട്രംപോ, ബൈഡനോ? ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അമേരിക്കൻ ജനത വിധിയെഴുതി. ഇനിയുള്ള നാലു വർഷം വൈറ്റ്ഹൗസ് അധിപനായി ആര് വരുമെന്നറിയാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മികച്ച തുടക്കം.

ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂ ജേഴ്‌സി, വെർജീനിയ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെതന്നെ വോട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ തപാൽ ഉൾപ്പടെയുള്ള മുൻകൂർ വോട്ടിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 10 കോടിപേർ ഇതിനോടകംതന്നെ വോട്ടുചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോളിങ്ങിനാണ് ഇത്തവണ അമേരിക്ക സാക്ഷിയാകുക എന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. കോവിഡ് വകവെക്കാതെ ഇത്രയും പേർ വോട്ടുചെയ്യാൻ എത്തിയെന്നതും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥിയായ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെതിരേ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാക്കിയതും കോവിഡ് തന്നെയായിരുന്നു.

രാവിലെ അഞ്ചരയോടെ ആദ്യ ഫലസൂചനകള്‍ പുറത്തെത്തും. ട്രംപിന്റെ ഭാര്യയും പ്രഥമവനിതയുമായ മെലാനിയ ട്രംപ് ഫ്‌ളോറിഡയിലാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുന്‍പ്രസിഡന്റ് ബില്‍ ക്ലിന്റനും ഭാര്യ ഹില്ലരി ക്ലിന്റനും ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്‍ഥികളായ ജോ ബൈഡനും കമല ഹാരിസിനും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. താനും ഹില്ലരിയും ബൈഡനും കമലയ്ക്കും വോട്ട് രേഖരപ്പെടുത്തിയ വിവരം ബില്‍ ക്ലിന്റന്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.

United States First Lady Melania Trump casts her vote in Florida.#USPresidentialElections2020 pic.twitter.com/k2NBs0iFXI