കീവ്: ടെഹ്റാനിൽനിന്ന് 176 പേരുമായി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പുറപ്പെട്ട യുക്രൈൻ വിമാനം ഇറാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വീഴ്ത്തിയതാണെന്ന് യു.എസ്. മാധ്യമം. മിസൈൽ പതിച്ചാണ് വിമാനം തകർന്നതെന്നും യു.എസ്. രഹസ്യവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് സി.ബി.എസ്. ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്തു.

എന്നാൽ, വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപറക്കുമ്പോഴാണ് വിമാനം തകർന്നതെന്നാണ് ഇറാൻ അന്വേഷകർ പറയുന്നത്. വിമാനവേധമിസൈൽ പതിച്ചോ, ആകാശത്തെ കൂട്ടിയിടിയിലോ, എൻജിൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചോ, ഭീകരർ വിമാനത്തിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയോ ഉണ്ടായ അപകടമാണോ എന്ന് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് യുക്രൈൻ അധികൃതരും അറിയിച്ചു. ഇറാഖിലെ യു.എസ്. സൈനികത്താവളങ്ങളിൽ ഇറാൻ മിസൈലാക്രമണം നടത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഉണ്ടായ അപകടത്തെച്ചൊല്ലി ഇനിയും ആശങ്ക വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല.

ടെഹ്റാനിലെ ഇമാം ഖമേനി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് പറന്നുയർന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് യുക്രൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിന്റെ ബോയിങ് 737-800 വിമാനം തകർന്നുവീണത്. പറന്നുയർന്നയുടൻ വിമാനത്തിന് സാങ്കേതികത്തകരാർ ഉണ്ടായെന്നാണ് ഇറാൻ പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് തീപിടിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു.

വിമാനാവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് യുക്രൈൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഒലെക്സി ഡനിലോവ് വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞത്. ഇറാന് റഷ്യൻനിർമിത മിസൈൽ പ്രതിരോധസംവിധാനമുണ്ട്. മേജർ ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ വധത്തെത്തുടർന്ന് യു.എസുമായി സംഘർഷം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അന്വേഷണത്തിനായി യു.എസിന് നൽകില്ലെന്ന് ഇറാൻ കഴിഞ്ഞദിവസംതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാനചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം അന്വേഷണത്തിന് ഇറാനാണ് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ, വിമാനക്കമ്പനിക്ക് ഇടപെടാം. പറന്നുയർന്ന് പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തേക്ക് പോയ വിമാനം സാങ്കേതികത്തകരാറുമൂലം വലത്തോട്ടുതിരിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പറക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് ഇറാൻ വ്യോമയാനവിഭാഗം മേധാവി അലി അബദ്സദേ പറഞ്ഞത്. പ്രാഥമികവിവരങ്ങൾ യുക്രൈനും യു.എസിനും സ്വീഡൻ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. യു.എസിലാണ് ബോയിങ്ങിന്റെ ആസ്ഥാനം.

വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് 45 അംഗ പ്രത്യേകസംഘത്തെയാണ് യുക്രൈൻ ഇറാനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. 2014-ൽ മലേഷ്യൻ എയർലൈനിന്റെ എം.എച്ച്-17 വിമാനം കിഴക്കൻ യുക്രൈനിൽ തകർന്ന സംഭവം അന്വേഷിച്ച വിദഗ്ധരെയും അന്വേഷണസംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരോട് ആദരസൂചകമായി വ്യാഴാഴ്ച യുക്രൈൻ ഒരുദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം നടത്തി. അപകടത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.

