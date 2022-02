പാരീസ്: മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിന്റെ വല പൊട്ടി ലക്ഷത്തോളം മത്സ്യങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് തീരത്തിനുസമീപം അറ്റ്‌ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ചത്തുപൊങ്ങി. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ബ്ലൂ വൈറ്റിങ്ങുകളുടെ ജഡമാണ് സമുദ്രത്തിനുമുകളിൽ 3000 ചതുരശ്രമീറ്റർ ദൂരത്ത് ഒഴുകിനടന്നത്. ഡച്ച് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എഫ്‌.വി. മാർഗിരിസ് എന്ന ബോട്ടാണ് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മത്സ്യങ്ങളെ കടലിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത്.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യബന്ധന ട്രോളറാണ് മാർഗിരിസ്. മാർഗിരിസ് പോലെയുള്ള ട്രോളറുകൾ ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള വലകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരേ പരിസ്ഥിതിവാദികൾ ഒട്ടേറെത്തവണ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

വലപൊട്ടിയതാണ് മത്സ്യം പുറത്തുപോവാൻ കാരണമെന്ന് ഉടമസ്ഥകമ്പനി അറിയിച്ചു.

സമുദ്രസംരക്ഷകസംഘടനയായ സീ ഷെപ്പേഡ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് വിവരം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. സംഭവം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഫ്രഞ്ച് സമുദ്രകാര്യ മന്ത്രി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

