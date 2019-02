മോസ്കോ: അടുത്ത രണ്ടുവർഷത്തിനുള്ളിൽ റഷ്യ കൂടുതൽ മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി സെർഗി ഷൊയ്ഗു. ശീതയുദ്ധകാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച യു.എസ്.-റഷ്യ ഐ.എൻ.എഫ്. മിസൈൽ കരാറിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നതായി കഴിഞ്ഞദിവസം ഇരുരാജ്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കരാറിൽനിന്നുള്ള ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്മാറ്റം പുതിയ ആയുധമത്സരത്തിന് തുടക്കമിടുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെയാണ് സെർഗി ഷൊയ്ഗുവിന്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

രണ്ടുവർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ടുതരം മിസൈലുകളാണ് റഷ്യ വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിനുശേഷം സെർഗി പറഞ്ഞു. പദ്ധതിക്ക് പ്രസിഡന്റ് പുതിൻ അനുമതി നൽകിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഭൂതലത്തിൽനിന്ന് തൊടുത്തുവിടാൻ കഴിയുന്ന ഹ്രസ്വ-മധ്യ ദൂര മിസൈലുകളാണ് ഐ.എൻ.എഫ്. കരാർപ്രകാരം നിരോധിച്ചത്. ഐ.എൻ.എഫ്. കരാർ റദ്ദാകുന്നതോടെ കടലിൽനിന്നും ആകാശത്തുനിന്നും വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന മിസൈലുകളുടെ ഭൂതല പതിപ്പ് നിർമിക്കാൻ റഷ്യയ്ക്കുകഴിയും. താരതതമ്യേന ഈ മിസൈലുകളുടെ നിർമാണത്തിന് ചെലവു കുറവുമാണ്.

Content Highlights: russia will build more missiles within two years