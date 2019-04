ലണ്ടൻ: ഇന്ത്യയിലെ ബി.ജെ.പി. സർക്കാർ തന്റെ പേര് രാഷ്ട്രീയപ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി 9000 കോടിരൂപയുടെ വായ്പത്തട്ടിപ്പ് കേസിൽ രാജ്യംവിട്ട വിവാദവ്യവസായി വിജയ് മല്യ. തന്റെ കൈയിൽനിന്ന് 14,000 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈയിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ തെളിവാണെന്നും മല്യ പറഞ്ഞു. തന്റെ പേരിൽ 9000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുകേസാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നിരിക്കേ കൂടുതൽപണം പിടിച്ചെടുത്തതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1992 മുതൽ താൻ യു.കെയിലാണെന്ന വസ്തുത മറച്ചുവെച്ചാണ് ബി.ജെ.പി. താൻ തട്ടിപ്പുനടത്തി രാജ്യംവിട്ടതാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മല്യ ട്വിറ്ററിൽ പറഞ്ഞു.

മല്യ വെട്ടിപ്പുനടത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രാജ്യത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം അഭിമുഖത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

9000 കോടിരൂപയുടെ വായ്പ തട്ടിച്ച് രാജ്യംവിട്ട വിജയ് മല്യയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആഭ്യന്തരസെക്രട്ടറി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ മല്യ അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

മോദി പറഞ്ഞത്

വിജയ് മല്യയുടെ കേസ് നോക്കൂ. അയാൾ 9000 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പാണ് നടത്തിയത്. എന്നാൽ, ലോകമെങ്ങുമുള്ള 14,000 കോടി രൂപയുടെ സമ്പത്ത് സർക്കാർ അയാളിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇപ്പോൾ അയാൾ പ്രയാസത്തിലാണ്. കാരണം, ഇരട്ടിത്തുകയാണ് സർക്കാർ ഈടാക്കിയത്.

