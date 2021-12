പാരിസ്: കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒമിക്രോൺ വകഭേദം യൂറോപ്പിൽ മിന്നൽവേഗത്തിൽ പടരുന്നതായി ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ജൂൻ കാസ്റ്റെക്സ്. ജനുവരിയോടെ ഫ്രാൻസിൽ ഒമിക്രോൺബാധ മൂർധന്യത്തിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബ്രിട്ടനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 15,000 ഒമിക്രോൺ േകസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 93,000 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ജർമനി, അയർലൻഡ്, നെതർലൻഡ്സ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജർമനിയിൽ ശനിയാഴ്ച 42,000 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അയർലൻഡിൽ പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്നിൽ ഒന്നുകേസും ഒമിക്രോൺ ആണ്. ഇറ്റലി, ഗ്രീസ്, പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നവർക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേരത്തെതന്നെ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ബ്രിട്ടനിൽനിന്നും രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നതിന് ഫ്രാൻസ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒമിക്രോൺ ബാധ മൂന്നുദിവസത്തിനിടെ ഇരട്ടിയാകുന്നു -ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ.

ജനീവ: ഒമിക്രോൺ വകഭേദം മൂന്നുദിവസത്തിനിടെ പ്രാദേശിക വ്യാപനത്തോടെ ഇരട്ടിയാകുന്നതായി ലോകാരോഗ്യസംഘടന(ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ.).

ഇതുവരെ 89 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വകഭേദത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയെ മറികടക്കാനുള്ള കഴിവാണോ അതോ വ്യാപനശേഷിയാണോ രോഗം ശരവേഗത്തിൽ പടരുന്നതിന് കാരണമെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ. വ്യക്തമാക്കി.

ഒമിക്രോണിന്റെ തീവ്രത സംബന്ധിച്ച നിഗമനങ്ങളിലെത്തിച്ചേരാൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വാക്സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിഗമനത്തിലെത്താൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വേണമെന്നും ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ. പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

