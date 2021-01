വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്ക് കർഷകരുടെ വരുമാനം കൂട്ടാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ഐ.എം.എഫ്. മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക ഗീതാ ഗോപിനാഥ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ദുർബലരായ കൃഷിക്കാർക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷാവലയമൊരുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കാർഷികനിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു.

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളിലടക്കം ഇന്ത്യയിലെ കാർഷികരംഗത്ത് ഒട്ടേറെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. പുതിയ നിയമങ്ങൾ വിപണനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധയൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. കൃഷിക്കാരുടെ വിപണിസാധ്യത വിശാലമാക്കുന്നതാണിത്.

നികുതിയടയ്ക്കാതെ ചന്തകൾക്കുപുറമെ രാജ്യത്തെവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യം കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കും. ഏതൊരു പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കുന്നതിനും പരിവർത്തനച്ചെലവുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ദുർബലരായ കർഷകരെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ച നടക്കുകയാണെന്നും ഗീതാ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു.

