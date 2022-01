നോം പെൻ (കംബോഡിയ): തന്നെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ അനേകായിരം മനുഷ്യരുടെ ജീവൻരക്ഷിച്ച മഗാവ എന്ന എലി ഒടുവിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. അഞ്ചുവർഷത്തെ സൈനിക സേവനത്തിനിടെ നൂറിലേറെ കുഴിബോംബുകളാണ് മഗാവ മണത്തു കണ്ടെത്തിയത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി മഗാവയുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായിരുന്നു. എട്ടു വയസ്സായിരുന്നു അവനുണ്ടായിരുന്നത്.

1.2 കിലോഗ്രാം ഭാരവും 70 സെന്റീമീറ്റർ നീളവുമാണ് ജയന്റ് പൗച്ച്ഡ് റാറ്റ് ഇനത്തിൽ പെട്ട മഗാവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ടാൻസാനിയയിലാണ് ജനനം. ബെൽജിയം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയായ എ.പി.ഒ.പി.ഒ. 2017-ലാണ് അതിന് വിദഗ്ധപരിശീലനം നൽകിയത്. ഒരു വർഷം നീണ്ട പരിശീലനത്തിനുശേഷം മഗാവ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകിയായിരുന്നു പരിശീലനം. 2020-ൽ ബ്രിട്ടൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധസംഘടന പീപ്പിൾ ഡിസ്പെൻസറി ഫോർ സിക്ക് അനിമൽസ് (പി.ഡി.എസ്.എ.) മഗാവയുടെ ധീരമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സ്വർണമെഡൽ നൽകി ആദരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ജോലിയിൽനിന്നും വിരമിച്ചു.

ഒരു ജനതയെ നിർഭയമായി ജീവിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയ മഗാവയുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

