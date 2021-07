ന്യൂയോർക്ക്: ബഹിരാകാശത്തിന്റെ ‘ശരിയായ അതിർത്തി’ കടക്കുന്ന ആദ്യ ശതകോടീശ്വരനെന്ന പേരുസമ്പാദിച്ച് ജെഫ് ബെസോസ് തന്റെ ബഹിരാകാശയാത്ര പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയെത്തി. ഭൂമിയിൽനിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കാർമൻ രേഖയാണ് ബെസോസും സംഘവും താണ്ടിയത്. ഈ രേഖയാണ് ബഹിരാകാശത്തിന്റെ യഥാർഥ അതിർത്തിയായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരിഗണിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശംതൊട്ട ആദ്യ ശതകോടീശ്വരനെന്ന പേര് ജൂലായ് 11-ന് റിച്ചഡ് ബ്രാൻസൻ സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും 89 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം താണ്ടിയത്. 80 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ആംസ്ട്രോങ് ലൈൻ കടന്നുള്ള യാത്രകൾ ‘നാസ’ മാത്രമാണ് ബഹിരാകാശയാത്രയായി കണക്കാക്കുന്നത്.

* വാഹനം -ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ ന്യൂ ഷെപ്പേഡ് റോക്കറ്റ് വിമാനം (മനുഷ്യനെയും വഹിച്ചുള്ള ആദ്യ ദൗത്യം)

* ഒപ്പംപോയവർ -സഹോദരൻ മാർക്ക് ബെസോസ്, വാലി ഫങ് എന്ന 82-കാരി, ഒലിവർ ഡെയ്‌മെൻ എന്ന 18-കാരൻ വിദ്യാർഥി

* യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് -ടെക്സസിലെ വാൻ ഹോണിലെ സ്വകാര്യ വിക്ഷേപണത്തറയിൽനിന്ന്

* സമയം -വൈകീട്ട് 6.42

* രണ്ടുമിനിറ്റിനുശേഷം പേടകം റോക്കറ്റിൽനിന്ന് വേർപെട്ടു

* കാർമൻ രേഖയ്ക്കു ഉയരത്തിൽ 106 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി

* നാലുമിനിറ്റുനേരം ഭാരമില്ലായ്മ ആസ്വദിച്ചു

* 11 മിനിറ്റിനുശേഷം തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ

* തിരിച്ചിറക്കം പടിഞ്ഞാറൻ ടെക്സസിലെ മരുഭൂമിയിൽ

Jeff Bezos after trip to edge of space: "I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer because you guys paid for this."