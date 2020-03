കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ ഷിയാ നേതാവിന്റെ ചരമവാർഷികദിനാചരണത്തിനിടെ തോക്കുധാരി നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ 27 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 61 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഷിയാ നേതാവ് അബ്ദുൽ അലി മസാരിയുടെ 25-ാം ചരമവാർഷികത്തിൽ കാബൂളിനു സമീപമുള്ള ദഷ്തെ ബർച്ചി നഗരത്തിൽനടന്ന പ്രാർഥനാച്ചടങ്ങിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. അഫ്ഗാൻ ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവും പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഷ്റഫ് ഗനിയുടെ പ്രധാന എതിരാളിയുമായിരുന്ന അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളയടക്കമുള്ള പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കൾ പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. 32 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അനൗദ്യോഗിക വിവരങ്ങളുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പരിക്കേറ്റു.

പണിപൂർത്തിയാകാത്ത കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അക്രമിയെ പിടികൂടാൻ സൈന്യം ശ്രമിച്ചുവരികയാണെന്നും അഫ്ഗാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയ വക്താവ് നസ്രത്ത് റാഹിമി പറഞ്ഞു.

ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. യു.എസും താലിബാനും സമാധാനക്കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് സംഭവം. എന്നാൽ, ആക്രമണത്തിൽ തങ്ങൾക്കു പങ്കില്ലെന്ന് താലിബാൻ പ്രസ്താവനയിറക്കി. 1995-ൽ താലിബാനാണ് മസാരിയെ വധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ മസാരി ചരമവാർഷികത്തിലും ഏതാനുംപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

content highlights; Gunmen Kill At Least 29 People in Afghanistan