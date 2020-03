ഇസ്‌ലാമാബാദ്: അൽഖായിദ മുൻ തലവൻ ഉസാമ ബിൻലാദനെ പിടികൂടാൻ യു.എസ്. രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി സി.ഐ.എ.യെ സഹായിച്ച ഡോക്ടർ ഷക്കീൽ അഫ്രീദി പാകിസ്താനിലെ ജയിലിൽ നിരാഹാരത്തിൽ. 2011-ൽ അഫ്രീദി ആബട്ടാബാദ് മേഖലയിൽ നടത്തിയ കുത്തിവെപ്പ്‌ പ്രചാരണ പരിപാടിയിലൂടെയാണ് ലാദന്റെ ഒളിത്താവളം യു.എസ്. കണ്ടെത്തുന്നതും തുടർന്ന് രഹസ്യ സൈനികനടപടിയിലൂടെ വധിക്കുന്നതും.

യു.എസ്. ഏജന്റുമാരെ സഹായിച്ച അഫ്രീദി വർഷങ്ങളായി പാകിസ്താനിൽ തടവിലാണ്. തനിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരേ നടക്കുന്ന അനീതികൾക്കുനേരെയാണ്‌ അഫ്രീദിയുടെ പ്രതിഷേധമെന്ന് സഹോദരൻ ജമീൽ അഫ്രീദിയും അഭിഭാഷകനും പറഞ്ഞു.

ഭീകരബന്ധമാരോപിച്ച് 2012-ലാണ് പാകിസ്താൻ അഫ്രീദിക്ക് 33 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് മധ്യ പഞ്ചാബിലെ ജയിലിലടച്ചത്. പിന്നീട് ശിക്ഷ 10 വർഷമായി കുറച്ചു. അഫ്രീദിയുടെ ശിക്ഷ പ്രതികാരനടപടിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകരടക്കമുള്ളവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ലാദന്റെ വധം പാകിസ്താന് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അഫ്രീദിക്ക് നിയമസഹായവും വിചാരണയുംവരെ നിഷേധിച്ചിരുന്ന പാക് സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും വേട്ടയാടിയിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുപ്രചാരണങ്ങൾക്കിടെ അഫ്രീദിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്താനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് വാഗ്ദാനംചെയ്ത യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിലേറിയശേഷം വാക്കുപാലിക്കാത്തതും വിമർശനങ്ങൾക്ക്‌ വഴിവെച്ചിരുന്നു.

content highlights; Dr Shakeel Afridi goes on a hunger strike in prison