വാഷിങ്ടണ്‍/പാരീസ്/മാഡ്രിഡ്: കോവിഡ്19 രോഗം ബാധിച്ച് യു.എസില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 12,274 ആയി. ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ 731 പേരാണ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ മരിച്ചത്. രാജ്യത്ത് 1400ലേറെ പേരാണ് ഒരുദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചത്. രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3.86 ലക്ഷമായി. കോവിഡ് മരണം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്ത മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് യു.എസ്.

യു.എസില്‍ 90 ശതമാനത്തോളം പേരും വീടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ കഴിയുകയാണ്. രാജ്യത്തെ 50 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എട്ടെണ്ണമൊഴികെ മറ്റെല്ലായിടങ്ങളിലും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങള്‍ കടുത്തനിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫ്രാന്‍സില്‍ ഒറ്റദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ മരണസംഖ്യ ചൊവ്വാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. 24 മണിക്കൂറില്‍ 1417 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 10328 ആയി. എന്നാല്‍, കോവിഡ് വ്യാപനം രാജ്യത്ത് അതിന്റെ മൂര്‍ധന്യത്തില്‍ എത്താനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഒലിവിയര്‍ വെരാന്‍ പറഞ്ഞു.

സ്‌പെയിനില്‍ നാലുദിവസമായി കുറഞ്ഞുവരുകയായിരുന്ന മരണസംഖ്യ ചൊവ്വാഴ്ച കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നു. 743 പേരാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യത്ത് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 13,897 ആയി.

ജപ്പാനില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ

ടോക്യോ: ജപ്പാനില്‍ ഒരുമാസത്തേക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗം ബാധിച്ച എട്ട് മേഖലകളിലാണ് നിയന്ത്രണം.

ഇവിടങ്ങളില്‍ ആളുകളോട് വീടിനുള്ളില്‍ കഴിയാനും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടയ്ക്കാനും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. 3906 പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചത്. 92 പേര്‍ മരിച്ചു.

• ഇറാനില്‍ പാര്‍ലമെന്റ് വീണ്ടും തുറന്നു. തുടര്‍ച്ചയായ ഏഴാം ദിവസവും പുതുതായി രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവുണ്ടായതോടെയാണിത്.

• ഇസ്രയേലില്‍ നഗരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ യാത്രാനിയന്ത്രണം.

• എല്ലാ പൗരന്മാരോടും മുഖാവരണം ധരിക്കാന്‍ തുര്‍ക്കി ഭരണകൂടം നിര്‍ദേശിച്ചു.

ചൈനയില്‍ വൈറസ് മരണമില്ലാദിനം

ബെയ്ജിങ്: ജനുവരിക്കുശേഷം ചൈനയില്‍ കോവിഡ് ബാധമൂലമുള്ള മരണമില്ലാത്ത ആദ്യദിനമായി ചൊവ്വാഴ്ച. അതേസമയം, 32 പേരില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറഞ്ഞു. ഇവരെല്ലാം മറ്റുരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയവരാണ്.

ചൈനയില്‍ ഡിസംബര്‍മുതല്‍ 3331 പേരാണ് വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 81,740 പേരെ വൈറസ് ബാധിച്ചു. വിദേശത്തുനിന്നെത്തുന്നവര്‍ രാജ്യത്ത് വൈറസിന്റെ രണ്ടാം വ്യാപനത്തിന് കാരണക്കാരാവുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ചൈന ഭയക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് വിസയും റെസിഡന്റ് പെര്‍മിറ്റും ഉള്ള വിദേശപൗരന്മാരെപ്പോലും ചൈന രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല.

അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ കുറച്ചു. ആഴ്ചയില്‍ ഒരു സര്‍വീസുമാത്രമേ കമ്പനികള്‍ നടത്താവൂ. അതില്‍ 75 ശതമാനത്തിലധികം ആള്‍ക്കാരെ കയറ്റുകയുമരുത്.

