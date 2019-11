വാഷിങ്ടൺ: യു.എസ്. നാവികസേനയും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾ‍ഡ് ട്രംപും നേർക്കുനേർ. പ്രസിഡന്റും സേനാനേതൃത്വവും ഇത്തരത്തിൽ കൊമ്പുകോർക്കുന്നത് യു.എസ്. ചരിത്രത്തിൽത്തന്നെ അപൂർവമാണ്. അഭിപ്രായഭിന്നതയെത്തുടർന്ന് നാവികസേനാ സെക്രട്ടറി റിച്ചാർഡ് വി. സ്പെൻസർ, നാവികസേനാ യുദ്ധമുന്നണിയായ ‘സീലി’ന്റെ കമാൻഡർ അഡ്മിറൽ കോളിൻ ഗ്രീൻ തുടങ്ങിയവർ രാജിഭീഷണി മുഴക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

യുദ്ധക്കുറ്റാരോപണം നേരിട്ട നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനുനേരെയുള്ള അച്ചടക്കനടപടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഇടപെട്ടതാണ് നാവികസേനാനേതൃത്വത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ചീഫ് പെറ്റി ഓഫീസർ എഡ്വാർഡ് ഗലഘറിനെതിരേയുള്ള നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോവുമെന്ന്‌ നാവികസേനാനേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, രാജിഭീഷണി മുഴക്കിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ റിച്ചാർഡ് വി. സ്പെൻസർ തള്ളി. എന്നാൽ, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എഡ്വാർഡിനെതിരേയുള്ള നടപടി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കുറ്റവും വിചാരണയും

ഇറാഖിൽ ഐ.എസിനുനേരെ പോരാട്ടം നടത്തിയ യു.എസ്. നാവികസേനയിലെ അംഗമായിരുന്നു ചീഫ് പെറ്റി ഓഫീസറായ എഡ്വാർഡ് ഗലഘർ. സാധാരണക്കാർക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്തു, പിടിയിലായ ഐ.എസ്. ഭീകരനെ കത്തികൊണ്ട്‌ കുത്തിക്കൊന്നു, ഇത് മേലധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത സഹപ്രവർത്തകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് എഡ്വാർഡിനുനേരെ ചുമത്തിയത്. എന്നാൽ, സൈനികവിചാരണയിൽ ഗലഘറിന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ കുറ്റവിമുക്തനായി. എന്നാൽ, ഇറാഖിൽ തടവിലിരിക്കെ മരിച്ച ബാലന്റെ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയെടുത്ത് യു.എസ്. സേനയ്ക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി എന്ന കുറ്റത്തിന്മേൽ സേനാനേതൃത്വം എഡ്വാർഡിനെ തരംതാഴ്ത്തി.

പിന്തുണയുമായി ട്രംപ്

എഡ്വാർഡിന്‌ പിന്തുണയുമായി മുഖ്യസൈന്യാധിപൻകൂടിയായ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. തരംതാഴ്ത്തൽ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ നിർദേശം സേനയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, എഡ്വാർഡിനെ യൂണിറ്റിൽനിന്ന് പുറത്തുനിർത്താനുള്ള തീരുമാനവുമായി നാവികസേനാനേതൃത്വം മുന്നോട്ടുപോയി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ട്രംപ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വീണ്ടും എഡ്വാർഡിനുവേണ്ടി ഇടപെട്ടു. യുദ്ധപോരാളിയായ സൈനിക ഓഫീസറെ പുറത്താക്കരുതെന്നും ഈ കേസ് തുടക്കംമുതൽതന്നെ മോശമായാണ് കൈകാര്യംചെയ്തതെന്നും ട്രംപ് ട്വിറ്ററിൽ പറഞ്ഞു.

ട്വിറ്റർസന്ദേശം ഉത്തരവോ

പ്രസിഡന്റ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയ അഭിപ്രായം ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവായി പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് യു.എസ്. സൈനിക ആസ്ഥാനമായ പെന്റഗണിലെ ഒരുവിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. എന്നാൽ, ട്വീറ്റിനുപിന്നാലെ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുവന്നാൽ സൈന്യത്തിന് അത് നടപ്പാക്കേണ്ടിവരും.

സൈന്യവും മുൻപ്രസിഡന്റുമാരും

* പ്രസിഡന്റ് ജോൺ എഫ്. കെന്നഡി, സൈനികവിചാരണയിൽ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തിയ കരസേനാ ഓഫീസർക്കെതിരേയുള്ള നടപടി റദ്ദാക്കി.

* യു.എസ്. ആഭ്യന്തരയുദ്ധവേളയിൽ ഒളിച്ചോട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളിൽ സൈനികവിചാരണ നേരിട്ട പല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുവേണ്ടിയും പ്രസിഡന്റ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഇടപെട്ടു.

യു.എസ്. സീൽ

നേവി സീ, എയർ ആൻഡ് ലാൻഡ് ടീം (SEAL)

നാവികസേനയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രത്യേക സൈനികവിഭാഗം. യുദ്ധമേഖലകളിലുൾപ്പെടെ സുപ്രധാനദൗത്യങ്ങളുടെ ചുമതല. നാവികസേനയ്ക്കുകീഴിലാണെങ്കിലും വ്യോമ, കര ആക്രമണങ്ങളിലും പങ്കാളി.

നിലവിൽവന്നത് -1962 ജനുവരി 1

പ്രധാന ദൗത്യങ്ങൾ -വിയറ്റ്‌നാം യുദ്ധം, ഇറാഖ് യുദ്ധം, അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം, അൽഖായിദ സ്ഥാപകൻ ഉസാമ ബിൻലാദന്റെ വധം

Content Highlights: conflict between us president donald trump and us navy