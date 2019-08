ബെയ്ജിങ്/ന്യൂഡൽഹി: ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ചൈന പറഞ്ഞു. “ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള കരാറുകൾ നിലനിൽക്കേ അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തികളും ശ്രദ്ധയോടെയായിരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിലെ ചൈനീസ് അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഭാഗമായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനെ ചൈന എന്നും എതിർത്തിരുന്നു. ആ നിലപാടിൽ ഇപ്പോഴും മാറ്റമില്ല. മാറ്റമുണ്ടാകുകയുമില്ല. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തരനിയമം ഏകപക്ഷീയമായി ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും ചൈനീസ് മേഖലയെ അട്ടിമറിക്കുന്നത് തുടരുകയുമാണ്. ഈ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഒരു ഫലവുമുണ്ടാക്കാത്ത നടപടിയാണിത്.” -ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ചൈന പറഞ്ഞു.

Content highlights:China says opposed to Ladakh as Union Territory