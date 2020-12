ലണ്ടൻ: യു.എസിനെ മറികടന്ന് 2028-ഓടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തികശക്തിയായി ചൈന മാറുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സെന്റർ ഫോർ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് (സി.ഇ.ബി.ആർ.) ശനിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. യു.എസിലെ കോവിഡ് വ്യാപനവും തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുമാണ് ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലഘടകങ്ങളാകുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

2021-25 മുതൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 5.7 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കാനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നത്. 2026-30 വരെ പ്രതിവർഷം 4.5 ശതമാനമായി കുറയുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ, യു.എസ്. ആകട്ടെ 2022-2024ൽ വളർച്ചനിരക്ക് പ്രതിവർഷം 1.9 ശതമാനവും. അതിനുശേഷം 1.6 ശതമാനമായി കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുമാണ് കാണുന്നത്.

ജപ്പാൻ നിലവിലുള്ള മൂന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുമെന്നും നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജർമനിയെ 2030-ഓടെ ഇന്ത്യ പിന്നിലാക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സി.ഇ.ബി.ആറിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നിലവിൽ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായ യു.കെ. 2024 മുതൽ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറും. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്ന ബ്രിട്ടൻ 2035-ൽ ഫ്രാൻസിനേക്കാൾ മുന്നിലെത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനം കാരണം വരുംവർഷങ്ങളിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിനുള്ള സാധ്യത വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി വായ്പയെടുത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് പലിശനിരക്ക് വർധിക്കുന്നത് അവരുടെ സാമ്പത്തികവളർച്ചയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു.

content highlights: china likely to become world's biggest economy in 2028-report