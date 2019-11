ലാ പാസ്: ബൊളീവിയയിൽ മൂന്നാഴ്ചനീണ്ട ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിനുമുന്നിൽ സർക്കാർ മുട്ടുമടക്കി. രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രസിഡന്റ് ഇവോ മൊറെയ്‍ൽസ് രാജ്യത്ത് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നും പറഞ്ഞു.

നാലാംതവണയും പ്രസിഡന്റായ മൊറെയ്‍ൽസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമവും അട്ടിമറിയും നടത്തിയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് ജനം തെരുവിലിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതുവരെ മൂന്നുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്റെ സാധുത അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷണ സംഘടനയായ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് (ഒ.എ.എസ്.) ചോദ്യം ചെയ്തതിനുപിന്നാലെയായിരുന്നു മൊറെയ്‍ൽസിന്റെ രാജി.

പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പിരിച്ചുവിടുകയും പാർലമെന്റ് നിർദേശിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമോയെന്ന കാര്യം മൊറെയ്ൽസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. 2006-ലാണ് മൊറെയ്‍ൽസ് ആദ്യമായി ബൊളീവിയയിൽ പ്രസിഡന്റായത്.

അതേസമയം, ഞായറാഴ്ച ബൊളീവിയയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രക്ഷോഭകർ സർക്കാർ ചാനലുകളായ ബൊളീവിയ ടെലിവിഷനും റേഡിയോ പാട്രിയ ന്യുവേയും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇവയുടെ സംപ്രേഷണവും പ്രക്ഷേപണവും തടഞ്ഞു. ജീവനക്കാരെ ഇറക്കിവിട്ടതായും അന്താരാഷ്ട്രമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്തു. മൊറെയ്‍ൽസിൻറെ താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം.

ഒ.എ.എസ്. പറഞ്ഞത്

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ച ഒ.എ.എസ്. ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും ഒക്ടോബർ 20-ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം സാധൂകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അവർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. രേഖകളിൽ പരക്കെ കള്ള ഒപ്പുകളും വ്യത്യാസങ്ങളും വലിയരീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ രൂപവത്കരിച്ച് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും ഒ.എ.എസ്. നിർദേശിച്ചു.

