തിരുവനന്തപുരം: യുവതീപ്രവേശത്തെത്തുടർന്ന് ശബരിമല നടയടച്ച് ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർക്കെതിരേ കടുത്തനടപടിക്കു സാധ്യത കുറവ്. തന്ത്രിമാരുടെ ചുമതല, സ്ഥാനം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും വിധികളും നിരീക്ഷണങ്ങളും പരിശോധിച്ചായിരിക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക.

ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയതിനെപ്പറ്റി 15 ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നൽകാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്ത്രിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ജനുവരി 22-ന് ശബരിമല സംബന്ധിച്ച ഹർജികളിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ തീരുമാനംകൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ബോർഡിന്റെ അടുത്ത നീക്കം. തന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തോടെ വിവാദം അവസാനിച്ചുകൂടെന്നുമില്ല. തന്ത്രിയുടെ മറുപടി കിട്ടിയാലും ഉടനടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബോർഡ് ശ്രമിച്ചേക്കില്ല.

തന്ത്രിക്കെതിരേ കോടതിയലക്ഷ്യഹർജി സുപ്രീംകോടതി മുമ്പാകെയുണ്ട്. ബോർഡിലും രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട്.

അതേസമയം, തെറ്റുകണ്ടാൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ദേവസ്വംബോർഡിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. മുമ്പും തന്ത്രിമാരെ മാറ്റിയ ചരിത്രമുണ്ട്. സുപ്രീംകോടതിവരെ പോയിട്ടും വിധി തന്ത്രിമാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടില്ല. തന്ത്രിമാർ ദേവസ്വം മാന്വൽ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രശ്നമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അവകാശം കുടുംബപരം - താഴമൺമഠം

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്ത്രിയാണ് പരമാധികാരിയെന്ന് ശബരിമല തന്ത്രി കുടുംബമായ താഴമൺമഠം. തന്ത്രിയുടെ അവകാശത്തെ ചോദ്യംചെയ്യാൻ സർക്കാരിനും ദേവസ്വംബോർഡിനുമാവില്ലെന്ന് മഠം പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

തന്ത്രിമാരെ ദേവസ്വംബോർഡ് നിയമിക്കുന്നതല്ല. താന്ത്രികാവകാശം കുടുംബപരമായി കിട്ടുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാദികാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായി ദേവസ്വംബോർഡിൽനിന്ന്‌ ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല, ദക്ഷിണമാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ക്രിസ്തുവിന് 100 വർഷംമുമ്പ്‌ പരശുരാമ മഹർഷി കല്പിച്ചു നൽകിയതാണ് താഴമൺ മഠത്തിന് ശബരിമല തന്ത്രമെന്ന് മഠം അവകാശപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കേരളീയ തന്ത്രശാസ്ത്ര പ്രകാരവും ഗുരുപരമ്പരയുടെ ശിക്ഷണവും ഉപദേശവും അനുസരിച്ചാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമതീരുമാനവും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരവും തന്ത്രിയിൽമാത്രം നിക്ഷിപ്തമാണെന്നും മഠത്തിന്റെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

