കൊല്ലം : പരാതിക്കാരോ സാക്ഷികളോ ആയ സ്ത്രീകളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തരുതെന്ന ചട്ടം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി. സ്ത്രീകളെ മൊഴിയെടുക്കാനും മറ്റും വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണിത്. നിയമവിരുദ്ധമായി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സ്ത്രീകളടക്കം ഓരോ വ്യക്തിയും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എന്നാൽ, വ്യക്തികളുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധപുലർത്തണം. സ്ത്രീകളുടെ മൊഴി വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അവർക്ക് നിയമസഹായവും ആരോഗ്യസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകന്റെയോ വനിതാ സംഘടനയുടെയോ സഹായവും ലഭ്യമാക്കണം.

മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ വൈകല്യമുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാതാവിന്റെയോ ഡോക്ടറുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിലാവണം മൊഴിയെടുക്കേണ്ടത്. സ്ത്രീകളെ സാക്ഷിയായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ വിളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി വീഡിയോ ആയോ ഓഡിയോ ആയോ രേഖപ്പെടുത്താം. മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ഒപ്പിടാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ത്രീകളോട് ആവശ്യപ്പെടരുത്. എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മേധാവികൾക്കും ഉത്തരവ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlight : Women should not be called to the police station, says DGP