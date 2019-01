തിരുവനന്തപ്പുരം: വനിതാമതിലിൽ അണിചേർന്ന സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ യു.ഡി.എഫ്. നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കെ.പി.സി.സി. പ്രചാരണവിഭാഗം ചെയർമാൻ കെ. മുരളീധരൻ എം.എൽ.എ. രാഷ്ട്രീയവേദിയിൽ ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എന്താണ് കാര്യമെന്നും അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചു.

പ്രളയാനന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട കളക്ടർ വൃന്ദാ കാരാട്ടിനടുത്തുനിന്ന് വനിതാമതിലിൽ കൈകോർക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ജില്ലാ വികസനസമിതിയോഗത്തിൽപോലും പങ്കെടുക്കാൻ ഈ കളക്ടർ എത്താറില്ല. വനിതാ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറുകളെന്ന മറവിൽ ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് എത്തിച്ചതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സി.പി.എമ്മിനുമാണ്.

ബി.ജെ.പി. നിരാഹാരസമരം നിർത്തി ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് ഓർഡിനസ് ഇറക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

content highlights: will take legal action against civil service officers who participated in women wall-muralidharan