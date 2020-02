തൃശ്ശൂർ : ജനുവരി 27 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 20 വരെ ആശുപത്രിയിലെ വാർഡിൽ പി.പി.ഇ. കിറ്റുമണിഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കോവിഡ്-19 (കൊറോണ) വൈറസ് തന്നെയും ബാധിച്ചെന്ന് ഇൗ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സാന്പിളുകളും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ആത്മധൈര്യം കൈവിട്ടില്ല.

25 ദിവസത്തെ ആശുപത്രിയിലെ ഏകാന്തജീവിതം കഴിഞ്ഞ് അവൾ വീട്ടിലെത്തി. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ച് അതിനെ അതിജീവിച്ച ഇൗ കുട്ടി ‘മാതൃഭൂമി’യോട് മനസ്സുതുറക്കുന്നു- നമുക്കിവളെ അതിജീവിത എന്ന് വിളിക്കാം.

‘‘വുഹാൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ മൂന്നാംവർഷ മെഡിസിൻ വിദ്യാർഥിയാണ് ഞാൻ. മൂന്നുവർഷമായി ചൈനയെ അടുത്തറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ചൈന നല്ല ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്നൊരു രാജ്യമാണ്. ഒരു വിവേചനവും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണ ജനുവരിയിലാണ് അവധിക്കാലം. ഇത്തവണ അവധികാലത്ത് അവിടെ നിൽക്കാനായിയിരുന്നു പ്ലാൻ. പക്ഷേ, പെട്ടന്നാണ് അവസ്ഥ മാറിയതും നാട്ടിലെത്തിയതും’’.

‘‘എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിച്ചവരോടെല്ലാം ഞാൻ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളറിയാതെ എത്ര ആളുകളാണ് പ്രാർഥിക്കാനുള്ളത്. അതൊരു പ്രത്യേക വികാരം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ആരൊക്കെയോ കൂടെയുണ്ടന്ന ഒരു തോന്നൽ വരും. കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നു പറയുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ടല്ലോ... അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചാലും മനസ്സിൽ നിറയുന്നത്.

‘ശൈലജ ടീച്ചറിന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെപ്പറ്റി എടുത്തുപറയണം. പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ സേവനം തീർച്ചയായും കേരളത്തിലായിരിക്കും. ജോലിയിൽ നൂറുശതമാനം നീതി പുലർത്തും. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായത് ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടതാണ്. എന്നെ പരിചരിച്ചവരുടെ സ്നേഹവും കരുതലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ്. ഇതിനപ്പുറം മറ്റെന്ത് പോസിറ്റീവ് എൻജിയാണ് എനിക്ക് ഈ മേഖലയിൽ തുടരാൻ വേണ്ടത്’’- പെൺകുട്ടി പറയുന്നു.

Content Highlights: will serve for my Kerala, says Athijeevitha, the first Corona Survivor student