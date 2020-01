പാലാ: എ.ടി.എമ്മിലൂടെ 500 രൂപ പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അങ്കണവാടി അധ്യാപികയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് 10,000 രൂപ. അധികമുള്ള തുക ബാങ്ക് അധികൃതർക്ക് തിരികെ നൽകി അങ്കണവാടി അധ്യാപിക മാതൃകയായി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. കരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വലവൂർ വേരനാനൽ അങ്കണവാടി അധ്യാപിക ലിസി കാട്ടകത്ത്, പാലാ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തുള്ള എസ്.ബി.ഐ.യുടെ എ.ടി.എമ്മിലൂടെ പണം പിൻവലിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം.

കൂടുതൽ തുക ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലായ ലിസി എ.ടി.എമ്മിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിയ ളാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം ജോർജ് നടയത്തിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു. ജോർജ് വിളിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ എസ്.ബി.ഐ. അധികൃതർ, അധിക തുക കൈപ്പറ്റാൻ ആദ്യം തയ്യാറായില്ല. ബാങ്ക് ശാഖയിൽ തുക എത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ബ്ലോക്ക് അംഗവും നാട്ടുകാരും പ്രതിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തുക കൈപ്പറ്റുകയും രസീത് നൽകുകയും ചെയ്തു.

Content Highlight: when 500 withdrawn got 10,000 from ATM