ഹരിപ്പാട്: പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ആനുകൂല്യം വാങ്ങിയാൽ ഭൂമി ഡേറ്റാ ബാങ്കിലാക്കുമോ? അതെയെന്ന തരത്തിലെ ശബ്ദസന്ദേശം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പറന്നുകളിക്കുകയാണ്. കുറഞ്ഞത് 10 സെന്റ് ഭൂമി വേണം, റേഷൻ കാർഡിൽ ജോലി കൃഷിയെന്ന് വേണം തുടങ്ങിയ പ്രചാരണങ്ങൾ വേറെയും.

അപേക്ഷ ലക്ഷങ്ങളായെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആനുകൂല്യം കിട്ടുകയുള്ളൂവെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രചാരണം. ഇതൊന്നും കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളല്ല. പദ്ധതിയെ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ പലകോണുകളിൽനിന്നായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരേ കൃഷിവകുപ്പ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർമാർക്ക് അയച്ച സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വാർത്തകളും ശബ്ദശകലങ്ങളും വീഡിയോകളും നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കുലർ.

സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും മാർഗരേഖകളും കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങളും മാത്രമേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുള്ളൂവെന്ന് സർക്കുലറിലുണ്ട്. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണിത്.

കൃഷിവകുപ്പ് നേരത്തേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിർദേശങ്ങളിൽ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരല്ലാത്തവരെപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നവർ, അഞ്ച് ഏക്കറിലധികം കൃഷിഭൂമിയുള്ളവർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽനിന്ന്‌ കൃഷിഭവനുകളിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആരുടെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകരുതെന്നാണ് പുതിയ നിർദേശം.

അനർഹമായ അപേക്ഷകൾ വ്യക്തമായ കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ച അപേക്ഷ തിരികെ നൽകാൻ പാടില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വേണമെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന നിർദേശവും ഡയറക്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Whats app voice clip against Kisan Samman nidhi, Govt will take Action