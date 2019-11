കൊച്ചി: എക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും അടിഞ്ഞ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ നീരൊഴുക്ക് വലിയതോതിൽ കുറയുന്നു. കായലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്നതിൽനിന്ന് 50 ശതമാനത്തിലേറെ നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞു. കായലിന്റെ ആഴം പകുതിയിലേറെ കുറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നത് പ്രളയരൂക്ഷതയ്ക്കും ഇടയാക്കും. കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്രപഠന സർവകലാശാല നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.

ആലപ്പുഴ ഭാഗത്ത് വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ചുരുങ്ങിയത് 4276 ടൺ പ്ളാസ്റ്റിക് മാലിന്യം അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തെ കായലിന്റെ വിസ്തീർണം 76.5 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ്. കായലിന്റെ ഓരോ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അടിത്തട്ടിലും ശരാശരി 55.9 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ. കായലിന്റെ കൊച്ചിമേഖലയിലും ഇതിനോടടുത്ത തോതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമുണ്ടെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ.

പെരിയാറിൽനിന്ന് വേമ്പനാട്ട് കായലിലെത്തുന്ന വെള്ളം തിരിച്ച് മറ്റു വഴികളിലൂടെ കരയിലേക്കുതന്നെ കയറിയതാണ് മധ്യകേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രളയം രൂക്ഷമാക്കിയത്. കായലിലെത്തുന്ന വെള്ളം കടലിലേക്കു പോകാതെ തിരിച്ച് കരയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് തടസ്സങ്ങൾമൂലമാണ്. ഇരുപതു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പതിനഞ്ചോളം പാലങ്ങളാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിർമിച്ചത്. ഇവയുടെ നിർമാണസമയത്ത് കായലിൽ അടിഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങളും നിർമാണവസ്തുക്കളും പാലത്തിനടിയിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട്.

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനംമൂലം ലോകത്ത് ആദ്യം ഇല്ലാതാകുന്ന ദുർബലമേഖലയാണ് വേമ്പനാട് കോൾ തണ്ണീർത്തടമെന്ന് കേന്ദ്ര തണ്ണീർത്തട നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനംമൂലം വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ ദുർബലാവസ്ഥ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുകയാണ്. അടുത്ത അമ്പതു വർഷത്തിനകം കേരളതീരത്ത് 50 സെന്റീമീറ്റർ മുതൽ ഒരുമീറ്റർവരെ കടൽനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെവന്നാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യം ഇല്ലാതാകുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലും പരിസരവുമായിരിക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വേമ്പനാടിനെ സംരക്ഷിക്കണം

വേമ്പനാട് കായലിൽ നീരൊഴുക്ക് കുറയുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒന്നാണ്. വേമ്പനാട്ട് കായൽ നെടുകെയും കുറുകെയും അതിവേഗം ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്നാണ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 25 വർഷത്തിനിടയിൽ കായലിന്റെ വിസ്തൃതി 30 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം കായലിന്റെ ആഴവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു തടയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഭീകരമായിരിക്കും.

-ഡോ. എ. രാമചന്ദ്രൻ, വി.സി., കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്രപഠന സർവകലാശാല

