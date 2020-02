തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശസ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് 2019-ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടർപട്ടിക ഉപയോഗിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരേ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകും. തിങ്കളാഴ്ച നടപടി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ വി. ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞു.

വിധിപ്പകർപ്പ് പരിശോധിച്ചശേഷമാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം. കമ്മിഷൻ ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയ നടപടികളും 2019-ലെ വോട്ടർപട്ടിക മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗികവിഷമതകളും കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കും.

സമയബന്ധിതമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകമ്മിഷന് സർക്കാർ പൂർണ പിന്തുണനൽകുമെന്ന് മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞടുപ്പുകമ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ എല്ലാകൊല്ലവും സംസ്ഥാന കമ്മിഷനും വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന നിർദേശം മുന്നോട്ടുവെക്കും. സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനാണ് യു.ഡി.എഫി.ന്റെ ശ്രമം. തോൽക്കുമെന്ന ഭയമാണോ, ഉൾപാർട്ടി പ്രശ്‌നമാണോ ഇതിന് കാരണമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Voters List issue, State Election commission would be submitted appeals to the Supreme Court