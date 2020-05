പെരുമ്പാവൂർ: യുവഎൻജിനിയർ അനുരൂപ് ഒരു മഹാദാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണിപ്പോൾ. നാലുവയസ്സുള്ള ഒരുകൊച്ചുമിടുക്കന് പുതുജീവൻ പകർന്ന സന്തോഷം.

ഒരുവർഷംമുൻപാണ് മൂലകോശദാന രജിസ്ട്രിയായ ദാത്രിയുടെ ഫോൺകോൾ എറണാകുളം അശമന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പാണശ്ശേരിൽ വീട്ടിൽ അനുരൂപ് എന്ന 23-കാരനെ തേടിയെത്തിയത്. വാഴക്കുളം വിശ്വജ്യോതി കോളേജിൽ ഇവർ സംഘടിപ്പിച്ച സാംപിൾ ശേഖരണ പരിപാടിയിൽ അനുരൂപും സാംപിൾ കൊടുത്തിരുന്നു. നാലുവയസ്സുകാരനായ ആൺകുട്ടിക്ക് തലസീമിയ രോഗംമൂലം മൂലകോശം മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അനുരൂപിന്റെ രക്തസാംപിളുമായി ഒത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ദാത്രി അറിയിച്ചു.

തുടർന്ന് പരിശോധന കഴിഞ്ഞു. അച്ഛൻ ആശോകനും അമ്മ യമുനയും സമ്മതവും പറഞ്ഞു. അതോടെ ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ഡോ. രേവതിരാജ് 2019 ഏപ്രിൽ എട്ടിന് അനുരൂപിന്റെ നട്ടെല്ലിൽനിന്ന് വിജയകരമായി മജ്ജ എടുത്തു. ഒട്ടുംവൈകാതെ കുട്ടിയിൽ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു.

മജ്ജ രക്തത്തിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ചും എടുക്കാം. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും തീവ്രതയുംകൊണ്ട് നട്ടെല്ലിൽനിന്നുതന്നെ എടുക്കണമായിരുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയവേണ്ടിവന്നു ഇതിന്. ഇന്ത്യയിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെയും കേരളത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാതാവാണ് അനുരൂപ്.

ദാതാവും സ്വീകർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു വർഷത്തിനുശേഷമേ പരസ്പരം അറിയാൻ പാടുള്ളൂ. ആ കാത്തിരിപ്പ് കഴിഞ്ഞദിവസം അവസാനിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനിയറായ സ്വരൂപിന്റെയും ഭാവനയുടെയും നാലുവയസ്സുള്ള ഏക മകൻ വിഹാൻ സ്വരൂപ് ആയിരുന്നു സ്വീകർത്താവ്. കുട്ടി ഇപ്പോൾ പൂർണ ആരോഗ്യവാൻ ആണ്. അനുരൂപിനോടും കുടുംബത്തോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിഹാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

