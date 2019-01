തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണക്കിലും കേസിലും പെടാത്ത വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പാറമട മാഫിയകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും പണമിടപാടുകേസുകളിലും വാഹനാപകടക്കേസുകളിലും ശരിയായ അന്വേഷണമില്ലെന്നുമുള്ള പരാതിയിലായിരുന്നു ‘ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർ’ എന്ന പരിശോധന. കണക്കിൽപ്പെടാത്ത തുകയും കണ്ടെത്തി.

വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയത്

* നൂറുകണക്കിന് പെറ്റീഷനുകൾ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു

* പരാതിക്കാർക്ക് നൽകേണ്ട എഫ്.ഐ.ആറിന്റെ പകർപ്പുകളും രസീതുകളും നൽകുന്നില്ല

* ചില സ്റ്റേഷനുകളിൽ മണൽ, ക്വാറി സംബന്ധമായ ‌ഒറ്റക്കേസും 2012-നുശേഷം എടുത്തിട്ടില്ല

* കാസർകോട് കുമ്പളയിൽ കോടതി നിർത്തലാക്കിയ പൂഴിക്കടവിൽ മണൽവാരൽ തുടരുന്നു.

* കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി സ്റ്റേഷനിൽ 80,000 രൂപയും കോഴിക്കോട് പയ്യോളി സ്റ്റേഷനിൽ 57,740 രൂപയും കോഴിക്കോട് ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ 3060 രൂപയും കാഷ് ബുക്കിലുള്ളതിനെക്കാൾ കുറവ്

* കാസർകോട് ബേക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 12.7 ഗ്രാം സ്വർണവും അഞ്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകളും നൂറോളം വാഹനങ്ങളും രണ്ടു വാഹനങ്ങളുടെ യഥാർഥ രേഖകളും

* കോഴിക്കോട് ടൗൺ സ്റ്റേഷനിൽ 11.52 ഗ്രാം സ്വർണാഭരണവും 4223 രൂപയും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും 11 പെറ്റീഷനുകളും അനാഥമായ നിലയിൽ

* വയനാട് മേപ്പാടി സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുവർഷത്തോളമായി നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത മൂന്ന് പണമിടപാടുകേസുകളും ഒട്ടേറെ ആധാർ കാർഡുകളും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകളും

* പുൽപ്പള്ളി സ്റ്റേഷനിൽ ജനുവരി ഒന്നിനുശേഷം കാഷ് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല. ജനുവരിയിൽ ലഭിച്ച 26 പരാതികളിൽ നൽകിയത് മൂന്ന് രസീത്.

* മാവേലിക്കര സ്റ്റേഷനിൽ 2018-ൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് 1092 കേസ്‌. ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് അസാധുവാക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് 318 കേസിൽമാത്രം

* മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ നോർത്ത് സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ വാഹനാപകട കേസുകളിൽ കേസ് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പിടിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു

* മാവേലിക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈമാസം 14-ന് ഏഴു കള്ളുഷാപ്പുകളിൽനിന്ന് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു. ഇവയൊന്നുംതന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ സീൽ ചെയ്യുന്നതിനോ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പരിശോധന തുടരും

ക്വാറി-മണൽ മാഫിയയുമായുള്ള പോലീസ് ബന്ധം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തുടരും. മറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുമാകും പരിശോധന. വിശദറിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൈമാറും

-ബി.എസ്. മുഹമ്മദ് യാസിൻ, വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ

Content highlights: Vigilance Raid in Police Stations,no Record for Money gold etc