കൊച്ചി: അമ്മയുടെ കരൾമാറ്റ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായമായി ലഭിച്ച തുകയുടെ പങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി സഹായം ലഭിച്ച പെൺകുട്ടി രംഗത്ത്. അമ്മ രാധയുടെ കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള പണത്തിനു വേണ്ടി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി വർഷയാണ് ആരോപണമുന്നയിക്കുന്നത്.

ജൂൺ 24-നാണ് അമ്മയുടെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് വർഷ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ ലൈവിൽ എത്തുന്നത്. അമ്മയുടെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി 18 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേണമായിരുന്നു. ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ വർഷയ്ക്ക് സഹായവുമായി തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി സാജൻ കേച്ചേരി എന്നയാൾ എത്തി. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയാണ് വർഷയുടെ ദൈന്യത ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സാമൂഹിക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നയാളാണ് സാജൻ കേച്ചേരി.

14 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയെത്തി. തുക 89 ലക്ഷമായതോടെ അക്കൗണ്ട് ക്ളോസ് ചെയ്തു. പിറ്റേന്നുതന്നെ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയും നടത്തി. വർഷ തന്നെയാണ് അവയവദാനം നടത്തിയത്. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വർഷയും അമ്മയും വിശ്രമത്തിലാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് പണം ചോദിച്ച് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി വർഷ വീണ്ടും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെത്തിയത്. പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് പിന്തുണച്ച സാജൻ കേച്ചേരി ഫോണിൽ വിളിച്ച്‌ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവെന്നാണ് വർഷ പറയുന്നത്. ലഭിച്ച പണം പങ്കുവെക്കണമെന്നും അക്കൗണ്ട് ജോയിന്റാക്കണമെന്നുമാണ്‌‌ ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നതെന്ന് വർഷ പറയുന്നു.

സാജൻ കേച്ചരി പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് എന്നു പറഞ്ഞ് പലരും ഫോണിൽ വിളിക്കുകയാണ്. നാട്ടിലുള്ള സഹോദരിയെ പോലും വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് ഇനിയും ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നാലു മാസം കൂടി ചികിത്സയുണ്ട്. അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ലഭിച്ച പണത്തിൽനിന്ന്‌ സാജൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് പണം നൽകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.

ഇനിയും മൂന്നു മാസത്തോളം കൊച്ചിയിൽ തന്നെ തുടരേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് വർഷ. അമ്മയുടെ ആദ്യ ചെക്കപ്പ് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന പണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇനിയും ഒരുപാട് പണം അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കും മരുന്നിനും വേണം. ഈ അവസരത്തിലാണ് ലഭിച്ച പണം അവർ പറയുന്നവർക്ക് നൽകണമെന്നു പറഞ്ഞ് ചിലർ എത്തുന്നത്.

താൻ ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വർഷ പറയുന്നു. എന്നാൽ സാജൻ കേച്ചേരി നേരത്തേ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ ലൈവ് വന്നിരുന്നു. വർഷയുടെ അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 89 ലക്ഷവും 32 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് യുവതിയുടെ ഗൂഗിൾ പേ അക്കൗണ്ടിലേക്കുമാണ് വന്നിരുന്നത്. ചികിത്സാ ചെലവും വീട്‌ വെക്കുന്നതിനുള്ള 75 ലക്ഷം രൂപയും എടുത്ത്‌ ബാക്കിയുള്ള തുക മറ്റു രോഗികൾക്ക് നൽകണമെന്ന് വർഷയോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അത് വർഷ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വർഷ ഇക്കാര്യത്തിൽ വാക്കു മാറ്റിയെന്നാണ് സാജൻ കേച്ചേരി പറയുന്നത്. അമൃത ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ അപകട നിലയിലായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പണം, തനിക്ക് ലഭിച്ച പണത്തിൽനിന്ന് നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരികയാണെന്നും വർഷ പറയുന്നു.

