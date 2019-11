പാലക്കാട്: ക്രിമിനൽ കേസ് അന്വേഷണത്തിലെ അലംഭാവവും തെളിവുകൾ കോടതിക്കുമുന്നിൽ നിരത്തുന്നതിലുണ്ടായ പിഴവും അക്കമിട്ടുനിരത്തിയ വാളയാർ കേസിലെ വിധി നിയമവിദ്യാർഥികൾക്കും പാഠമാവുന്നു.

പതിമ്മൂന്നും ഒമ്പതും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കു സംഭവിച്ച ദാരുണമരണത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന തെളിവുകൾപോലും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണത്തിന് ബലംനൽകുന്നതായി പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതിയുടേതായി പുറത്തുവന്ന ആറു വിധികളും. രണ്ടു കുട്ടികളുടെ മരണങ്ങളിലും വെവ്വേറെ കുറ്റപത്രങ്ങളാണ് അന്വേഷണസംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്.

കേസുമായി പ്രതികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാക്ഷിമൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും അന്വേഷണസംഘത്തിനുണ്ടായ പാകപ്പിഴകളുടെ തുടർച്ചയായി കോടതിയിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളും. കിട്ടിയ തെളിവുകൾപോലും വിശ്വസനീയമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിലുണ്ടായ പ്രോസിക്യൂഷൻ വീഴ്ചയെ അതിരൂക്ഷമായാണ് കോടതി വിമർശിച്ചത്.

കേസിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരേ അതിക്രമം അരങ്ങേറുന്നതിന് എല്ലാ സാഹചര്യവുമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് കോടതിവിധിയിൽ പറയുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരേ ആവശ്യമായ തെളിവില്ലെങ്കിൽ വിചാരണയ്ക്കുമുമ്പുതന്നെ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പ്രോസിക്യൂഷനുണ്ടായിരുന്ന അവകാശം ഉപയോഗിക്കാത്തതും കേസിന്റെ ജയസാധ്യതയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ മങ്ങലുണ്ടാക്കി.

കേസിലെ 10 പ്രധാന പാകപ്പിഴകൾ

1. നിലവിലുള്ള തെളിവുകൾ പര്യാപ്തമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, കൂടുതൽ തെളിവുകളും സാക്ഷികളും കോടതിക്കുമുന്നിലെത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.

2. സംഭവംനടന്ന സ്ഥലമോ സാഹചര്യമോ വേണ്ടത്ര പഠനവിധേയമാക്കാത്തത്.

3. വിചാരണയ്ക്കുമുമ്പ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊത്തുള്ള പഠനത്തിലും ചർച്ചയിലുമുണ്ടായ വീഴ്ച.

4. എന്തുതെളിവാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന സാക്ഷികളുടെ ധാരണക്കുറവ്.

5. വിചാരണസമയത്ത് സ്വതന്ത്രസാക്ഷികൾക്കുണ്ടായ പിഴവ് പരിഹരിക്കാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ മറ്റു സാക്ഷികളെയോ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത്.

6. നിർണായകസാക്ഷികളിൽ പലരും വിസ്തരിക്കാതെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്.

7. തികച്ചും ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷിമൊഴികളിലെ വൈരുധ്യത്തിനുള്ള കാരണം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാവാത്തത്.

8. പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടറുടെ മൊഴികളിലെ വൈരുധ്യമൊഴിവാക്കാൻ മുന്നൊരുക്കമില്ലാതിരുന്നത്.

9. സാക്ഷികൾ മജിസ്ട്രേറ്റിനുമുന്നിൽ നൽകിയ സ്വതന്ത്രമൊഴി പരിഗണനയ്ക്കെത്താത്തത്.

10. പ്രതിഭാഗം അവർക്കനുകൂലമായി നിരത്തിയ ഒട്ടേറെ മേൽക്കോടതി വിധികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻതക്ക മുൻകാല വിധികൾ കോടതിക്കുമുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.

Content Highlights: Valayar case, The court did not rule out the possibility of children being victims of crime